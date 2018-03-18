Российские паралимпийцы стали вторыми в медальном зачете Игр в Пхенчхане

Победу в медальном зачете одержала сборная США. На ее счету 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Третьими стали спортсмены из Канады, завоевавшие 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

В общей сложности российские паралимпийцы завоевали 24 медали: восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

Паралимпийские игры в Пхенчхане прошли с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы, как и основная сборная страны, выступали на соревнованиях под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде участвовали 30 российских спортсменов и шесть ведущих, помогавших атлетам с нарушением зрения.

На зимней Олимпиаде, прошедшей в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, сборная олимпийских атлетов из России заняла 13-е место в общекомандном зачете. Российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.