«Это чушь, бред, нонсенс». Путин — об обвинениях в отравлении Сергея Скрипаля

Интерфакс
20:49, 18 марта 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе после выборов, отверг обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Путин утверждает, что узнал об отравлении Скрипаля из СМИ.

«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — заявил Путин.

По словам президента, Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипаля.

«Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — сказал Путин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом. Правительство Великобритании обвиняет Россию в причастности к этому преступлению. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что соответствующий приказ, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.
Британское правительство требовало от России объяснений по поводу отравления Скрипаля. Не получив их, Лондон объявил об ответных мерах — высылке 23 российских дипломатов и прекращении контактов на высшем уровне. Россия в ответ решила выслать такое же количество британских дипломатов, а также прекратила работу Британского совета и консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Отравление в Солсбери

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