Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе после выборов, отверг обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Путин утверждает, что узнал об отравлении Скрипаля из СМИ.

«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — заявил Путин.

По словам президента, Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипаля.

«Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — сказал Путин.