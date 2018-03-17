Заработал сайт видеотрансляций с избирательных участков. Список участков наблюдателям заранее не предоставили

По адресу nashvybor2018.ru заработал портал видеотрансляций с избирательных участков.

Сайт заработал примерно в 21:20 по Москве, то есть за час 40 минут до начала голосования в самых восточных регионах России. Трансляция с участков должна начаться за час до открытия участков по местному времени.

Видеокамерами оборудованы не все участки (их нет, в частности, в больницах и местах заключения, а также там, где нет технических возможностей организовать видеотрансляцию). По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на участках с видеонаблюдением проголосуют более 80% избирателей. Участки без видеотрансляций на карте портала не обозначены.

ЦИК не объявил заранее, с каких участков будет вестись трансляция, а с каких нет. 15 марта на встрече представителей ЦИК с сотрудниками штаба наблюдения Алексея Навального Элла Памфилова говорила, что портал должен заработать на следующий день.

«Остается несколько часов до открытия участков, а портал не работает. Это при том, что всем нужно расставлять видеонаблюдателей, огромная работа, которую нужно проделать за несколько часов», — заявил вечером 17 марта юрист штаба Навального Иван Жданов.