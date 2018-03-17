«Яблоко» объявило об отзыве направлений для наблюдателей Навального в Чечне

Партия «Яблоко» объявила, что отзывает направления наблюдателей, которых штаб Алексея Навального отправил на избирательные участки в Чечне.

В партии заявили, что узнали о поездке наблюдателей в Чечню от «Новой газеты» и считают наблюдение в Чечне небезопасным, «какие бы самые благие заявления ни делало по этому поводу руководство республики».

Алексей Навальный заявил, что все поехавшие в Чечню наблюдатели «зарегистрированы в ЦИКе» и что с их направлениями «все хорошо», поскольку в штабе «подстраховались». Позже в штабе наблюдения пояснили, что у наблюдателей есть направления от других кандидатов.

С их наблюдательскими направлениями всё хорошо. Увы, мы по опыту знаем, что «яблоко» всегда может предать и начать работать на фальсификаторов, отзывая направления в последний момент. Так и получилось. Поэтому подстраховались. — Alexey Navalny (@navalny) March 17, 2018

На основании каких законов «Яблоко» решило аннулировать выданные направления, в партии не уточнили. В статье 23 закона «О выборах президента России», регулирующей деятельность наблюдателей, о возможности отзыва направления не говорится. В Центризбиркоме ситуацию пока не прокомментировали.