«Яблоко» объявило об отзыве направлений для наблюдателей Навального в Чечне

Яблоко
10:22, 17 марта 2018
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Партия «Яблоко» объявила, что отзывает направления наблюдателей, которых штаб Алексея Навального отправил на избирательные участки в Чечне.

В партии заявили, что узнали о поездке наблюдателей в Чечню от «Новой газеты» и считают наблюдение в Чечне небезопасным, «какие бы самые благие заявления ни делало по этому поводу руководство республики». 

Алексей Навальный заявил, что все поехавшие в Чечню наблюдатели «зарегистрированы в ЦИКе» и что с их направлениями «все хорошо», поскольку в штабе «подстраховались». Позже в штабе наблюдения пояснили, что у наблюдателей есть направления от других кандидатов.

На основании каких законов «Яблоко» решило аннулировать выданные направления, в партии не уточнили. В статье 23 закона «О выборах президента России», регулирующей деятельность наблюдателей, о возможности отзыва направления не говорится. В Центризбиркоме ситуацию пока не прокомментировали.

Доверенные лица кандидата Григория Явлинского <…> обратились к «Яблоку», назвав подобное направление наблюдателей безответственным, лишенным смысла и ставящим под угрозу безопасность как данных людей, так и тех из числа постоянных жителей Чеченской республики, кто из уважения к кандидату Г. А. Явлинскому стал бы им помогать. Они просят штаб принять решение, отменяющее направление наблюдателей в Чеченскую республику.

Яблоко
В Чечню от штаба Алексея Навального направляются 53 наблюдателя. Глава ЦИКа Элла Памфилова на встрече с юристами Навального обещала способствовать их работе в регионе, назвав его «одной из самых безопасных республик».
«Новая газета» 16 марта опубликовала материал о том, что эта поездка небезопасна, а наблюдатели едут «без специальной подготовки и без осознания рисков». Штаб Навального, отметили в издании, не предупредил правозащитников о своей инициативе.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что приглашает «всех, кто желает стать свидетелями голосования в Чечне, включая самого Навального», и что Чечня — «самый спокойный, мирный и безопасный регион планеты».
Штаб Навального договорился о выдаче направлений своим наблюдателям со штабами зарегистрированных кандидатов Григория Явлинского («Яблоко»), Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Павла Грудинина (КПРФ). Во многих регионах полицейские под различными предлогами изымали в его штабах бланки направлений.
Чечня входит в число регионов, в которых кандидаты от власти всегда получают подавляющее число голосов. На выборах президента России в 2012 году Владимир Путин получил в Чечне поддержку 99,76% избирателей. В 2016 году на думских выборах 2016 года «Единая Россия» набрала 96,29%, а Рамзан Кадыров выиграл выборы главы республики с результатом 97,94%.
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