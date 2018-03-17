В Москве суд арестовал девять человек по делу об организации экстремистского сообщества
Дорогомиловский суд Москвы арестовал девять человек по делу об организации экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ), сообщило вечером 16 марта «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.
Суд заключил их под стражу на два месяца. Из сообщения следует, что заседание прошло 16 марта. СК и пресс-служба суда о деле пока не сообщали.
Как пишет «ОВД-Инфо», арестованные принадлежат к движению под названием «Новое величие». Среди них есть несовершеннолетняя девушка. Предполагаемый лидер движения Руслан Костыленков, активистка по имени Мария Лапина, несовершеннолетняя девушка и ее отец были задержаны 15 марта. Тогда же у членов «Нового величия» прошли обыски.
15 марта телеграм-канал «Кремлевская прачка» (более четырех тысяч подписчиков) опубликовал фотографии, якобы снятые при обыске у членов организации, а также видео, на котором мужчина предположительно отвечает на вопросы оперативника.
На видео мужчина называет себя Русланом Дмитриевичем Костыленковым и говорит, что задержан за создание организации «Новое величие». Он утверждает, что организация ставила целью «организацию трибунала над членами правящей верхушки» и «отмену репрессивных действующих законов и Конституции», для чего собиралась проводить митинги и «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов».
Ранее организация под названием «Новое величие» не попадала в поле зрение СМИ. В сообщество движения «ВКонтакте» входит менее 400 человек. Судя по записям в сообществе, активисты распространяли листовки против действующей власти и президентских выборов.