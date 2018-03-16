В России возобновили продажу туров в Египет

Российская компания Tez Tour возобновила продажу туристических туров на курорты Египта, прерванную после закрытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

Как рассказали RNS в компании, в настоящее время доступны путевки с прямым перелетом «Аэрофлота» в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно.

Другие российские туроператоры, Anex Tour и Tui, пока воздерживаются от организации туров из-за длительности трансферов и невозможности осуществлять прямые чартерные рейсы до курортов.