В России возобновили продажу туров в Египет
Российская компания Tez Tour возобновила продажу туристических туров на курорты Египта, прерванную после закрытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.
Как рассказали RNS в компании, в настоящее время доступны путевки с прямым перелетом «Аэрофлота» в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно.
Другие российские туроператоры, Anex Tour и Tui, пока воздерживаются от организации туров из-за длительности трансферов и невозможности осуществлять прямые чартерные рейсы до курортов.
Стоимость семидневной поездки на двух человек в пятизвездочный отель на курортах Египта составит от 1,3 тысячи долларов.
Компания «Аэрофлот» объявила, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Самолеты будут летать в Египет и обратно три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 12 июня по 2 июля рейсы станут ежедневными.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения в ноябре 2015 года на Синае пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа», в результате которого погибли 224 человека. Причиной катастрофы был признан теракт — террористы, предположительно, заложили бомбу в багажное отделение самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейха.