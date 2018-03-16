В результате обрушения моста во Флориде погибли от шести до десяти человек

От шести до десяти человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами, пишет Reuters со ссылкой на сообщение сенатора США от штата Флодира Билла Нельсона в эфире канала CBS Miami.

По последним данным, по меньшей мере десять человек были госпитализированы, передает CNN со ссылкой на медицинский центр Кендалл в Майами. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о шести раненых и по меньшей мере одном погибшем.

Под рухнувшими конструкциями моста находится не менее восьми автомобилей, сообщил NBC News глава пожарной службы округа Майами-Дейд Дейв Дауни.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.