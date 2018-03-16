Глава МВД Украины пообещал не пустить россиян в посольство и консульства в день выборов президента
Российских граждан не пустят в российские дипломатические представительства на Украине в день голосования на президентских выборах 18 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», — сообщил Аваков.
На Украине для россиян организованы четыре избирательных участка — в посольстве в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.
Аваков объяснил запрет тем обстоятельством, что Россия, несмотря на требования министерства иностранных дел Украины, не отказалась от проведения голосования в Крыму.
Обновление. Член российского ЦИК Василий Лихачев сказал агентству «Интерфакс», что заявление Авакова противоречит международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.
Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны — во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий.