Глава МВД Украины пообещал не пустить россиян в посольство и консульства в день выборов президента

Российских граждан не пустят в российские дипломатические представительства на Украине в день голосования на президентских выборах 18 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», — сообщил Аваков.

На Украине для россиян организованы четыре избирательных участка — в посольстве в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Аваков объяснил запрет тем обстоятельством, что Россия, несмотря на требования министерства иностранных дел Украины, не отказалась от проведения голосования в Крыму.

Обновление. Член российского ЦИК Василий Лихачев сказал агентству «Интерфакс», что заявление Авакова противоречит международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.