Глава МВД Украины пообещал не пустить россиян в посольство и консульства в день выборов президента

Арсен Аваков
15:02, 16 марта 2018
Надежный источник

Российских граждан не пустят в российские дипломатические представительства на Украине в день голосования на президентских выборах 18 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», — сообщил Аваков.

На Украине для россиян организованы четыре избирательных участка — в посольстве в Киеве, а также в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Аваков объяснил запрет тем обстоятельством, что Россия, несмотря на требования министерства иностранных дел Украины, не отказалась от проведения голосования в Крыму.

Обновление. Член российского ЦИК Василий Лихачев сказал агентству «Интерфакс», что заявление Авакова противоречит международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению.

Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны — во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий.

Арсен Аваков
Сторонники украинских националистических организаций, как сообщал ранее «Интерфакс», угрожают сорвать голосование на выборах президента России в дипломатических представительствах на Украине. «Агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии. Мы придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения», — обещали в объединении «Свобода».
Перед выборами в Госдуму в 2016 году украинские власти также заявляли о запрете голосования в российских дипломатических представительствах. Тем не менее, голосование состоялось, хотя около посольства в Киеве и консульства в Одессе происходили стычки с участием украинских националистов.
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