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Кубанское казачье войско сообщило о взломе сайта. Там разместили заявления против Путина

Юга.ру
10:06, 16 марта 2018
Надежный источник

На сайте Кубанского казачьего войска в ночь на 16 марта появились два сообщения с призывами бойкотировать выборы, критикой политики российских властей и президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила сайту «Юга.ру», что сайт был взломан. На момент публикации новости сообщения были с сайта удалены.

Одно из сообщений было подписано Николаем Козицыным, лидером организации негосударственных казаков Международный союз общественных объединений «Всевеликое войско Донское», участника войны в Донбассе на стороне сепаратистов.

В сообщении утверждалось, что власть «рассматривает патриотов как экстремистов», при этом используя их «поддержку и кровь» в боевых действиях в Сирии и на Украине. Также Козицын выразил поддержку «Кубанской народной республике», провозглашенной неизвестными активистами в 2017 году.

Кубанское войсковое казачье общество — одна из крупнейших казачьих организаций России, внесенных в государственный реестр. В его состав, как пишет «Интерфакс», входит 457 первичных казачьих обществ и более 50 тысяч человек.
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