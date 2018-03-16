Кубанское казачье войско сообщило о взломе сайта. Там разместили заявления против Путина

На сайте Кубанского казачьего войска в ночь на 16 марта появились два сообщения с призывами бойкотировать выборы, критикой политики российских властей и президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила сайту «Юга.ру», что сайт был взломан. На момент публикации новости сообщения были с сайта удалены.

Одно из сообщений было подписано Николаем Козицыным, лидером организации негосударственных казаков Международный союз общественных объединений «Всевеликое войско Донское», участника войны в Донбассе на стороне сепаратистов.

В сообщении утверждалось, что власть «рассматривает патриотов как экстремистов», при этом используя их «поддержку и кровь» в боевых действиях в Сирии и на Украине. Также Козицын выразил поддержку «Кубанской народной республике», провозглашенной неизвестными активистами в 2017 году.