Героя Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Ее назвали «изменницей родины» и «пособницей террористов»

На сайте «Миротворец» публикуют данные о людях, которые, по мнению его руководителей, представляют угрозу для безопасности Украины. Там публиковали контактные данные журналистов, получивших аккредитацию для работы на территориях, подконтрольных сепаратистам. Сайт связывают с Антоном Геращенко, депутатом и членом коллегии МВД Украины.

В России «Миротворец» заблокирован.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Он попросил парламент разрешить ее уголовное преследование.

Надежда Савченко, бывшая украинской военнослужащей, провела около двух лет в заключении в России по обвинению в убийстве сотрудников ВГТРК в Донбассе. За это время ее заочно избрали депутатом Верховной рады; ей было присвоено звание Героя Украины. В 2016 году Россия освободила ее в обмен на возвращение двух осужденных на Украине россиян.