«Донской табак» продадут японской компании за 1,6 миллиарда долларов

Japan Tobacco
13:23, 16 марта 2018
Надежный источник

Компания Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет «Донской табак».

Сумма сделки оценивается в 90 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов), сообщила японская компания.

Сделку планируется завершить до конца третьего квартала 2018-го фискального года, «после получения разрешения от регуляторов».

«Донской табак» — четвертая по размеру табачная компания в России, занимающая около 7% рынка.
75,51% акций «Донского табака» принадлежит депутату Ивану Саввиди. В числе других активов Саввиди — контрольный пакет греческого футбольного клуба ПАОК.

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