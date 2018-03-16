«Донской табак» продадут японской компании за 1,6 миллиарда долларов
Компания Japan Tobacco договорилась о покупке российского производителя сигарет «Донской табак».
Сумма сделки оценивается в 90 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов), сообщила японская компания.
Сделку планируется завершить до конца третьего квартала 2018-го фискального года, «после получения разрешения от регуляторов».
«Донской табак» — четвертая по размеру табачная компания в России, занимающая около 7% рынка.
75,51% акций «Донского табака» принадлежит депутату Ивану Саввиди. В числе других активов Саввиди — контрольный пакет греческого футбольного клуба ПАОК.