Во Флориде обрушился пешеходный мост

В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя дорожно-патрульной службы Флориды.

Под рухнувшей конструкцией находятся несколько автомобилей.

BREAKING: A portion of a new pedestrian bridge has collapsed in Miami, "mass causalities" reported. NBC-affiliate WTVJ:



- Bridge is located near Florida International University

- Bridge was not yet open

- Several cars believed to be trapped beneath the bridge pic.twitter.com/ZgvBiqyG6R — MSNBC (@MSNBC) March 15, 2018

На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Мост расположен возле здания Международного университета Флориды. Его открытие прошло несколько дней назад, сообщает Reuters. По данным MSNBC, мост еще не был открыт.

Новость дополняется.