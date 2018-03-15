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Во Флориде обрушился пешеходный мост

CNN
18:51, 15 марта 2018
Надежный источник

В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя дорожно-патрульной службы Флориды.

Под рухнувшей конструкцией находятся несколько автомобилей.

На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Мост расположен возле здания Международного университета Флориды. Его открытие прошло несколько дней назад, сообщает Reuters. По данным MSNBC, мост еще не был открыт.

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