Штаб Явлинского обратился в Верховный суд по поводу трансляции послания президента и показа фильма «Путин»

Глава штаба кандидата в президенты Григория Явлинского Николай Рыбаков подал в Верховный суд иск о бездействии Центризбиркома. По мнению Рыбакова, ЦИК не контролирует соблюдение принципа равенства при освещении деятельности кандидатов на пост президента в СМИ.

В исковом заявлении Рыбакова указано, что трансляция послания президента Федеральному собранию на центральных телеканалах и публикация его краткого содержания в «Российской газете», а также показ фильма Оливера Стоуна «Путин» на Первом канале нарушают права других кандидатов.

Первый канал, ВГТРК и ТВЦ фигурируют в иске в качестве заинтересованных лиц. Рыбаков утверждает, что суммарно эти каналы показывали послание Путина семь с половиной часов. Истец требует обязать их предоставить Явлинскому такой же объем эфирного времени.

Верховный суд рассмотрит иск Рыбакова 15 марта.

Также глава штаба Явлинского подал в ЦИК жалобу на «Российскую газету», опубликовавшую краткое содержание послания Путина. Рыбаков считает, что тем самым газета нарушила требование закона о равенстве кандидатов, и просит предоставить Явлинскому такую же площадь для публикаций.