Производитель «Путинки» прекратит выпуск алкоголя

Группа компаний «Кристалл-Лефортово», занимающаяся производством и продажей таких брендов водки, как «Старая Москва», «Путинка» и «Столичная», прекращает выпуск алкоголя.

Как заявила «Коммерсанту» директор по маркетингу группы Алла Постнова, в начале 2018 года компания закрыла свой завод в Курске, а в ближайшее время остановит еще два предприятия в Саранске и Самаре.

Причиной сворачивания производства называется тяжелое финансовое положение ГК «Кристалл-Лефортово». В феврале заявление о банкротстве подал партнер компании по дистрибуции — «Статус-групп». Его долги перед ГК «Кристалл-Лефортово» составляют шесть миллиардов рублей.