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Производитель «Путинки» прекратит выпуск алкоголя

Коммерсант
06:12, 15 марта 2018
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Группа компаний «Кристалл-Лефортово», занимающаяся производством и продажей таких брендов водки, как «Старая Москва», «Путинка» и «Столичная», прекращает выпуск алкоголя.

Как заявила «Коммерсанту» директор по маркетингу группы Алла Постнова, в начале 2018 года компания закрыла свой завод в Курске, а в ближайшее время остановит еще два предприятия в Саранске и Самаре.

Причиной сворачивания производства называется тяжелое финансовое положение ГК «Кристалл-Лефортово». В феврале заявление о банкротстве подал партнер компании по дистрибуции — «Статус-групп». Его долги перед ГК «Кристалл-Лефортово» составляют шесть миллиардов рублей.

Дальнейшее производство брендов, по словам Постновой, возможно, будет осуществляться посредством контрактов с другими производителями алкоголя… «Кристалл-Лефортово» также «сосредоточит усилия на обслуживании контрактов федеральных сетей с удержанием достигнутого ранее уровня объемов продаж».

Коммерсант
«Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» объединили продажи и производство алкоголя в начале 2017 года. От «Статуса» в общий портфель вошли водки брендов «Добрый медведь», «Калина красная», Drova, «Путинка», от «Кристалл-Лефортово» — «Старая Москва», «Праздничная», «Белая сила» и другие.
Как единый дистрибутор компании были крупнейшим оптовым продавцом водки в России. По данным РБК, на апрель 2017 года на обе компании приходилось 17% продаж водки в стране.
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