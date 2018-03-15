На сайте украинского Гидрометцентра нашли программу для скрытого майнинга криптовалюты

В код сайта Гидрометцентра Украины была встроена программа для скрытого майнинга криптовалюты CoinHive. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.

Первым про вирусную программу в HTML-коде сайта Укргидромета сообщило издание Altcoin.info. УНИАН также удалось найти CoinHive на сайте Гидрометцентра — программа была встроена в 35-ю строчку кода. К моменту публикации новости «Медузы» скрипт был уже удален.

Неизвестно, был ли скрытый майнинг на сайте Укргидромета результатом хакерской атаки, или его встроили в код администраторы сайта.