Используйте 100% своего смартфона!Игра «Медузы» и Honor

Мадридский «Атлетико» забил московскому «Локомотиву» восемь мячей за два матча

УЕФА
18:03, 15 марта 2018
Надежный источник

Московский «Локомотив» проиграл домашний матч мадридскому «Атлетико» со счетом 1:5 и вылетел из 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей «Локомотив» проиграл с общим счетом 1:8.

Единственный мяч «Локомотива» в двухматчевом противостоянии забил польский защитник Мацей Рыбус.

У «Атлетико» в Москве отличились Анхель Корреа, Сауль Ньигес, Фернандо Торрес (дважды) и Антуан Гризманн.

В 1/8 финала Лиги Европы играют еще два российских клуба: «Зенит» и ЦСКА. Оба проведут ответные матчи 15 марта: петербургскому клубу играть с немецким «Лейпцигом», а московскому — с французским «Лионом». Обе российских команды первые матчи проиграли.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как быть с выборами? Голосовать или нет?
45 минут
Сборник

Наши партнерские материалы