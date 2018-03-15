Мадридский «Атлетико» забил московскому «Локомотиву» восемь мячей за два матча

Московский «Локомотив» проиграл домашний матч мадридскому «Атлетико» со счетом 1:5 и вылетел из 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей «Локомотив» проиграл с общим счетом 1:8.

Единственный мяч «Локомотива» в двухматчевом противостоянии забил польский защитник Мацей Рыбус.

У «Атлетико» в Москве отличились Анхель Корреа, Сауль Ньигес, Фернандо Торрес (дважды) и Антуан Гризманн.