Мадридский «Атлетико» забил московскому «Локомотиву» восемь мячей за два матча
Московский «Локомотив» проиграл домашний матч мадридскому «Атлетико» со счетом 1:5 и вылетел из 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей «Локомотив» проиграл с общим счетом 1:8.
Единственный мяч «Локомотива» в двухматчевом противостоянии забил польский защитник Мацей Рыбус.
У «Атлетико» в Москве отличились Анхель Корреа, Сауль Ньигес, Фернандо Торрес (дважды) и Антуан Гризманн.
В 1/8 финала Лиги Европы играют еще два российских клуба: «Зенит» и ЦСКА. Оба проведут ответные матчи 15 марта: петербургскому клубу играть с немецким «Лейпцигом», а московскому — с французским «Лионом». Обе российских команды первые матчи проиграли.