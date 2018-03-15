Координатор штаба Навального прилетела из Кемерово на встречу с главой ЦИК. Ее задержали в аэропорту

Полиция задержала в аэропорту Шереметьево Ксению Пахомову — координатора кемеровского штаба Алексея Навального. Пахомова прилетела в Москву на встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

По словам Пахомовой, двое сотрудников полиции отвели ее в комнату досмотра и начали искать направления для наблюдателей на выборах.

Со мной всё нормально. Ребята искали направления для наблюдателей, ничего не нашли. А еще сказали, что не знают, кто такая Памфилова, им просто сказали искать "печатную продукцию". — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) March 15, 2018

Ранее полиция уже изымала в кемеровском штабе и других регионах направления для наблюдателей. Источник издания VSE24.ru в полиции рассказал, что направления изымали, так как они были оформлены от лица кандидата в президенты Григория Явлинского («Яблоко»), но не заполнены до конца. Каким образом это нарушает закон, он не уточнил.