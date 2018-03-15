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Координатор штаба Навального прилетела из Кемерово на встречу с главой ЦИК. Ее задержали в аэропорту

Алексей Навальный
06:19, 15 марта 2018
Надежный источник

Полиция задержала в аэропорту Шереметьево Ксению Пахомову — координатора кемеровского штаба Алексея Навального. Пахомова прилетела в Москву на встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

По словам Пахомовой, двое сотрудников полиции отвели ее в комнату досмотра и начали искать направления для наблюдателей на выборах.

Ранее полиция уже изымала в кемеровском штабе и других регионах направления для наблюдателей. Источник издания VSE24.ru в полиции рассказал, что направления изымали, так как они были оформлены от лица кандидата в президенты Григория Явлинского («Яблоко»), но не заполнены до конца. Каким образом это нарушает закон, он не уточнил.

Глава ЦИК Элла Памфилова согласилась встретиться с представителями Навального перед выборами, чтобы обсудить работу наблюдателей. Ранее ЦИК отказался пускать на выборы наблюдателей от зарегистрированного сторонниками Навального СМИ «Левиафан», так как накануне выборов выяснилось, что у него отозвали свидетельство.
Навальный также пообещал, что с Памфиловой обсудят ситуацию в Калининграде, где, по его словам, полицейские подбросили в штаб наблюдателей пачку поддельных бюллетеней.
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