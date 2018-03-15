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Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

BBC News
13:31, 15 марта 2018
Надежный источник

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия должна «отойти и заткнуться». Так Уильямсон ответил на вопрос о том, какие шаги планирует сделать Великобритания, если Россия вышлет британских дипломатов.

«То, что Россия сделала в Солсбери, — совершенно возмутительно и жестоко. Мы ответили на это. Честно говоря, сейчас Россия должна отойти и должна заткнуться», — сказал Уильямсон, добавив, что необходимо дождаться ответной реакции России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Уильмсона, написала в своем фейсбуке: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?»

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — добавила она. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в начале марта.
Власти Великобритании заявили, что к отравлению причастна Россия, указав, в частности, что был применено вещество «Новичок» российской разработки.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что в качестве ответной меры будут высланы 23 российских дипломата и отозвано приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон.
МИД России сообщил, что в ответ вышлет из России британских дипломатов, не став пока уточнять подробности.

Отравление Сергея Скрипаля и реакция Великобритании

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