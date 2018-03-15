Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться»

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия должна «отойти и заткнуться». Так Уильямсон ответил на вопрос о том, какие шаги планирует сделать Великобритания, если Россия вышлет британских дипломатов.

«То, что Россия сделала в Солсбери, — совершенно возмутительно и жестоко. Мы ответили на это. Честно говоря, сейчас Россия должна отойти и должна заткнуться», — сказал Уильямсон, добавив, что необходимо дождаться ответной реакции России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Уильмсона, написала в своем фейсбуке: «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?»

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — добавила она.