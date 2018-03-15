Генпрокурор Украины обвинил депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в Верховной Раде. С применением минометов, автоматов и гранат

Обновление. Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в планировании теракта в Верховной Раде.

Выступая в украинском парламенте, Луценко заявил, что террористы собирались минометным огнем обрушить купол Верховной Рады, уничтожить две ложи боевыми гранатами и «автоматами добивать тех, кто выживет».

По словам Луценко, у следствия есть «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала теракт, вербовала его исполнителей и давала им указания.

Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, в свою очередь, что Надежду Савченко могут обвинить в подготовке государственного переворота.

Савченко, выступая 15 марта перед журналистами, призвала к «тотальной смене политической системы». Она также заявила: «Украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал подорвать или Верховную Раду? <…> Не надо меня брать на слабо таким, как генпрокурор».

Савченко рассказала, что видела, как в 2014 году Андрей Парубий, который сейчас является спикером Верховной Рады, «заводил снайперов в гостиницу „Украина“» на Майдане. «Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие», — добавила депутат.