Директора и худруки российских театров написали письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»
Участники Международного театрального образовательного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге 5-6 марта, подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии». Текст письма 15 марта опубликовал Петербургский театральный журнал.
В письме говорится, что обвиняемые по делу «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум являются уважаемыми в театральном сообществе людьми и не представляют опасности для общества. Тем не менее, их продолжают содержать в СИЗО и под домашним арестом.
Участники форума выразили надежду на справедливое судебное разбирательство по делу «Седьмой студии».
Открытое письмо подписали представители (главным образом, директора и художественные руководители) 26 российских театров. Всего под ним стоят фамилии 32 человек.
Также нас тревожит показательная, на наш взгляд, жестокость в отношении Кирилла Серебренникова. О трагической ситуации с матерью Кирилла было известно следствию, однако вопреки элементарным законам гуманизма и милосердия, Кириллу было отказано в возможности увидеть мать живой.