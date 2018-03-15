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Директора и худруки российских театров написали письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»

Петербургский театральный журнал
15:22, 15 марта 2018
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Участники Международного театрального образовательного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге 5-6 марта, подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии». Текст письма 15 марта опубликовал Петербургский театральный журнал.

В письме говорится, что обвиняемые по делу «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум являются уважаемыми в театральном сообществе людьми и не представляют опасности для общества. Тем не менее, их продолжают содержать в СИЗО и под домашним арестом.

Участники форума выразили надежду на справедливое судебное разбирательство по делу «Седьмой студии».

Открытое письмо подписали представители (главным образом, директора и художественные руководители) 26 российских театров. Всего под ним стоят фамилии 32 человек.

Также нас тревожит показательная, на наш взгляд, жестокость в отношении Кирилла Серебренникова. О трагической ситуации с матерью Кирилла было известно следствию, однако вопреки элементарным законам гуманизма и милосердия, Кириллу было отказано в возможности увидеть мать живой.

Петербургский театральный журнал
По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» похитили бюджетные деньги, выделенные на театральный проект «Платформа». Ущерб по делу СК оценил в 133 миллиона рублей, потерпевшей стороной признан Минкульт.
По делу «Седьмой студии» проходят шесть человек. Помимо Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум, это бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Никто из фигурантов дела, кроме Масляевой, не признает вину.
Алексей Малобродский — единственный фигурант дела «Седьмой студии», который находится в СИЗО. Серебренников, Итин, Апфельбаум и Масляева содержатся под домашним арестом. Воронова находится в розыске.
В феврале 2018 года в Ростове-на-Дону умерла мать Кирилла Сереберенникова. Режиссеру разрешили побывать на ее похоронах. На судебном заседании вскоре после этого Серебренникову продлили домашний арест до 19 апреля.

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