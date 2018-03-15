Директора и худруки российских театров написали письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»

Участники Международного театрального образовательного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге 5-6 марта, подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии». Текст письма 15 марта опубликовал Петербургский театральный журнал.

В письме говорится, что обвиняемые по делу «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум являются уважаемыми в театральном сообществе людьми и не представляют опасности для общества. Тем не менее, их продолжают содержать в СИЗО и под домашним арестом.

Участники форума выразили надежду на справедливое судебное разбирательство по делу «Седьмой студии».

Открытое письмо подписали представители (главным образом, директора и художественные руководители) 26 российских театров. Всего под ним стоят фамилии 32 человек.