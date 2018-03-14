В Москве экскаватор упал с моста на электричку. Есть пострадавшие

В Москве экскаватор упал с моста на пригородный пассажирский поезд, сообщает агентство «Москва» и телеканал РЕН.

«В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется», — сообщили источники агентства «Москва» в экстренных службах.

Очевидцы происшествия, в свою очередь, сообщают, что пострадал лишь водитель экскаватора.

На электричку, в которой я ехала, упал экскаватор с моста. Все живы-здоровы, пострадал только экскаваторщик и, думаю,... Опубликовано Мариной Глаголевой 14 марта 2018 г.

По данным телеканала РЕН, экскаватор упал на электричку между станциями Яуза и Маленковская на Ярославском направлении Московской железной дороги. Агентство «Москва» сообщает, что место происшествия находится недалеко от вагонного депо «Лосиноостровская».

Из-за происшествия изменен график движения поездов на Ярославском направлении — поезда в сторону Москвы проезжают станции Москва-3, Маленковская, Яуза и Северянин без остановок, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

В сообщении ЦППК, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что перегоне Яуза — Маленковская произошло «столкновение электропоезда 6715 Фрязево-Москва с трактором».