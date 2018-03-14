Умер Стивен Хокинг

BBC News
04:20, 14 марта 2018
Надежный источник

Утром 14 марта в своем доме в Кембридже на 77-м году жизни умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление его семьи.

Joe Giddens / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, теорию черных дыр. Ученый является автором известных книг «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».

«Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество и упорство с блестящим юмором вдохновили людей во всем мире. Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы не была домом для людей, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать», — говорится в заявлении детей ученого.

BBC News
Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году он закончил Оксфордский университет, а затем получил докторскую степень Кембриджского университета.
В 1963 году 22-летнему Стивену Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи отводили ему не более двух-трех лет жизни. Однако он продолжил заниматься активной научной деятельностью, даже будучи парализованным, прикованным к инвалидной коляске и общаясь с людьми через компьютерный синтезатор речи.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Сборник

Наши партнерские материалы