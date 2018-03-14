Умер Стивен Хокинг

Утром 14 марта в своем доме в Кембридже на 77-м году жизни умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление его семьи.

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Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, теорию черных дыр. Ученый является автором известных книг «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».