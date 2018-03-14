Умер Стивен Хокинг
Утром 14 марта в своем доме в Кембридже на 77-м году жизни умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление его семьи.
Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, теорию черных дыр. Ученый является автором известных книг «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».
«Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество и упорство с блестящим юмором вдохновили людей во всем мире. Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы не была домом для людей, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать», — говорится в заявлении детей ученого.