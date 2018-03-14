Украинским спортсменам запретили выступать на территории России

Кроме того, чиновник призвал международные спортивные федерации не назначать каких-либо соревнований в России, где «систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта».

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд страны в спортивных мероприятиях на территории России.

«Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ — в соответствии с недавно принятым законом „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“ украинские спортсмены не будут принимать участие в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ, — отметил Игорь Жданов. — Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!»

Ранее стало известно, что Украина, вслед за США, Канадой и Чехией, будет бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 19-26 марта.

14 марта администрация неофициального сайта Федерации биатлона Украины закрыла ресурс в знак протеста против бойкота турнира в Тюмени. На месте сайта biathlon.com.ua появилась заглушка с фотографией грустной собаки и текстом «Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат „Москаляку на гилляку“. Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда».

В 2016 году Украина по решению министерства спорта отказалась от участия в коммерческих и частных турнирах на территории России.