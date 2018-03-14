Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал фильм об Игоре Сечине

Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал часовой фильм об Игоре Сечине. Как сказано в предисловии к фильму, ЦУР год собирал информацию о руководителе «Роснефти».

В начале фильма рассказывается о нескольких охотохозяйствах и курортах, которые либо принадлежат «Роснефти» через другие фирмы, либо контролируются ближайшими соратниками Игоря Сечина (прежде всего бывшим главой «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым).

По косвенным данным и словам анонимных источников, ЦУР заключает, что по крайней мере на одном из таких курортов — «Лунной поляне» на западном склоне горы Фишт на Кавказе — мог неоднократно отдыхать и Владимир Путин.

Кроме того, в фильме подробно пересказывается биография Игоря Сечина, в том числе период, когда он работал помощником Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Деятельность Сечина в фильме, в частности, комментируют сам Михаил Ходорковский и бывший вице-президент «ЮКОСа» Леонид Невзлин.