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Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал фильм об Игоре Сечине

МБХ-Медиа
19:28, 14 марта 2018
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Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал часовой фильм об Игоре Сечине. Как сказано в предисловии к фильму, ЦУР год собирал информацию о руководителе «Роснефти».

В начале фильма рассказывается о нескольких охотохозяйствах и курортах, которые либо принадлежат «Роснефти» через другие фирмы, либо контролируются ближайшими соратниками Игоря Сечина (прежде всего бывшим главой «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым).

По косвенным данным и словам анонимных источников, ЦУР заключает, что по крайней мере на одном из таких курортов — «Лунной поляне» на западном склоне горы Фишт на Кавказе — мог неоднократно отдыхать и Владимир Путин.

Кроме того, в фильме подробно пересказывается биография Игоря Сечина, в том числе период, когда он работал помощником Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Деятельность Сечина в фильме, в частности, комментируют сам Михаил Ходорковский и бывший вице-президент «ЮКОСа» Леонид Невзлин.

ЦУР — один из нескольких медиа, запущенных Михаилом Ходорковским. Ранее он публиковал расследования про главу Сбербанка Германа Грефа, «массажиста Путина» Константина Голощапова, а также фильм о жителях Донбасса.
В декабре 2017 года в России был заблокирован сайт «Открытой России», а в феврале 2018-го — «МБХ-медиа». По словам главного редактора «Открытой России» Вероники Куцылло, февральской блокировкой, по слухам, они «обязаны лично Игорю Ивановичу» (Сечину).
После ареста Михаила Ходорковского и банкротства «ЮКОСа» основные активы когда-то крупнейшей нефтяной компании России достались «Роснефти».
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