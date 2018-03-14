Трамп рассказал о планах создать космические войска

США рассматривают возможность создания космических войск, заявил президент Дональд Трамп, выступая на базе морской пехоты в Сан-Диего.

«Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море», — заявил Трамп. «У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим Космические силы», — добавил президент США.

Ранее, напоминает The Washington Post, Трамп говорил, что считал идею создания космических войск шуткой. Шутит ли он на этот раз или говорит серьезно, Трамп во время выступления в Сан-Диего не уточнил.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ВПК, комментируя слова Трампа, написал в фейсбуке: «Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры».