Совет НАТО призвал Россию рассекретить программу «Новичок»

Также Совет НАТО предложил Великобритании помощь в расследовании и призвал Россию ответить на вопросы британских властей.

НАТО назвал отравление Сергея и Юлии Скрипалей первым случаем враждебного применения нервно-паралитического вещества на территории стран альянса. Организация заявила, что эта атака была «явным нарушением международных норм и соглашений».

Секретная программа разработки отравляющих химических веществ «Новичок», как предполагается, существовала в СССР в 1970-1980-х годах. В рамках нее разрабатывалось химическое оружие, которое было намного более сильнодействующим, чем известные в то время яды.

Официально существование отравляющих химических агентов «Новичок» в арсенале СССР и России не подтверждено. О программе известно, главным образом, из рассказов одного из разработчиков советского химического оружия Вила Мирзаянова. Организация по запрещению химического оружия в 2011 году отмечала , что никаких других свидетельств существования «Новичка» нет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, разработанное в рамках программы «Новичок», использовалось для отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипаль был осужден в России за шпионаж и выдан Великобритании в рамках «обмена шпионами»

Мэй объявила о причастности России к отравлению и дала Москве 24 часа на то, чтобы ответить на вопросы по делу Скрипалей. Российский МИД отказался это делать, заявив, что Россию не допустили к расследованию инцидента. После этого Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны.