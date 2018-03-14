Роскомнадзор заблокировал крупнейшие сайты для порнотрансляций

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов несколько крупных ресурсов, которые используются для проведения прямых порнотрансляций.

13 марта были заблокированы домены сайтов Chaturbate и Bongacams, а днем ранее — Streamate. На сайте Роскомнадзора указано, что все три ресурса внесены в реестр решением Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года (по Bongacams еще одно решение в 2016 году вынес Заволжский районный суд Ярославля).

По номеру того же решения в списке заблокированных сайтов можно найти еще более 20 адресов порноресурсов. Их начали вносить в реестр запрещенных сайтов 7 марта.

На сайте суда указано, что иск о блокировке сайтов подал исполняющий обязанности прокурора Кировского района Ярославля.