Основатель IKEA завещал часть состояния на развитие севера Швеции
Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал половину своего состояния на развитие северного региона Швеции — Норрланда.
Как выяснила газета Dagens Nyheter, половина состояния миллиардера будет передана его четырем детям, а вторая часть передана в специальный фонд семьи Кампрад, который будет инвестировать в бизнес-проекты Норрланда.
Точные суммы распределения наследства основателя IKEA будут оглашены в ближайшее время.
«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто там бывал. Он хотел создать такие условия, чтобы молодежь могла жить и не уезжать оттуда», — рассказал глава фонда и бывший пресс-секретарь семьи Кампрадов Пер Хеггенс. (швед.яз.)
Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 года в возрасте 91 года.
Он основал IKEA в 17 лет. В настоящее время компания управляет 412 магазинами в 49 странах.
Состояние Кампрада и его семьи оценивается в 3,5 миллиарда долларов.