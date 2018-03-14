Основатель IKEA завещал часть состояния на развитие севера Швеции

Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал половину своего состояния на развитие северного региона Швеции — Норрланда.

Как выяснила газета Dagens Nyheter, половина состояния миллиардера будет передана его четырем детям, а вторая часть передана в специальный фонд семьи Кампрад, который будет инвестировать в бизнес-проекты Норрланда.

Точные суммы распределения наследства основателя IKEA будут оглашены в ближайшее время.