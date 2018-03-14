Основатель IKEA завещал часть состояния на развитие севера Швеции

Dagens Nyheter
06:25, 14 марта 2018
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Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал половину своего состояния на развитие северного региона Швеции — Норрланда.

Как выяснила газета Dagens Nyheter, половина состояния миллиардера будет передана его четырем детям, а вторая часть передана в специальный фонд семьи Кампрад, который будет инвестировать в бизнес-проекты Норрланда.

Точные суммы распределения наследства основателя IKEA будут оглашены в ближайшее время.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто там бывал. Он хотел создать такие условия, чтобы молодежь могла жить и не уезжать оттуда», — рассказал глава фонда и бывший пресс-секретарь семьи Кампрадов Пер Хеггенс. (швед.яз.)

Dagens Nyheter
Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 года в возрасте 91 года.
Он основал IKEA в 17 лет. В настоящее время компания управляет 412 магазинами в 49 странах.
Состояние Кампрада и его семьи оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Памяти Ингвара Кампрада

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