Из пункта обмена валюты в Москве похитили миллион долларов

В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов, который он планировал поменять на рубли, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход», — рассказала Волк.

Полиция, куда обратился потерпевший, установила, что злоумышленники арендовали помещение, где ранее работал обменный пункт. Лицензий на банковскую деятельность и других необходимых для работы обменного пункта документов у них не было.

«Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», — сообщила Волк.

Двое подозреваемых в хищении миллиона долларов задержаны, в том числе изображавший операциониста. Их поместили под стражу. Ведется поиск соучастников.

Удалось ли найти похищенный миллион долларов, официальный представитель МВД не уточнила.