Из пункта обмена валюты в Москве похитили миллион долларов
В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов, который он планировал поменять на рубли, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход», — рассказала Волк.
Полиция, куда обратился потерпевший, установила, что злоумышленники арендовали помещение, где ранее работал обменный пункт. Лицензий на банковскую деятельность и других необходимых для работы обменного пункта документов у них не было.
«Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», — сообщила Волк.
Двое подозреваемых в хищении миллиона долларов задержаны, в том числе изображавший операциониста. Их поместили под стражу. Ведется поиск соучастников.
Удалось ли найти похищенный миллион долларов, официальный представитель МВД не уточнила.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.