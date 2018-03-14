Илья Яшин опубликовал доклад «Путин. Итоги. 2018»

Оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов подготовили экспертный доклад под названием «Путин. Итоги. 2018», в котором подводятся итоги пребывания Владимира Путина во главе России.

Доклад продолжает серию публикаций, которыми занимался в прошлом политик Борис Немцов. Яшин был одним из соавторов его докладов.

В публикации говорится, что под руководством Путина Россия не смогла измениться к лучшему за счет нефтяных доходов, а от правления президента выиграло только его окружение. Зависимость экономики от нефти усилилась, а на многие социальные расходы не хватает средств.

Доклад посвящен памяти Бориса Немцова. В основном авторы публикации основываются на данных из открытых источников.