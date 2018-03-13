В Лондоне умер друг и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков. «Коммерсант» сообщил о следах удушения на его шее
В Лондоне умер Николай Глушков — друг и деловой партнер бизнесмена Бориса Березовского, получивший убежище в Великобритании после уголовного преследования в России. О смерти Глушкова сообщил член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.
Николай Глушков. 1949-2018.Опубликовано Демьяном Кудрявцевым 13 марта 2018 г.
Радиостанции «Говорит Москва» Кудрявцев сказал: «У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего неизвестно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне у себя дома».
Газета «Коммерсант» сообщает со ссылкой на знакомых Глушкова, что на его шее обнаружили следы удушения, при этом неясно, идет ли речь об убийстве или самоубийстве.
По информации источников «Ъ», у бизнесмена были проблемы со здоровьем. Возможно, эти обстоятельства и могли стать причиной для самоубийства. Впрочем, официальное расследование только началось. Дом господина Глушкова до сих пор оцеплен полицией.