В Лондоне умер друг и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков. «Коммерсант» сообщил о следах удушения на его шее

В Лондоне умер Николай Глушков — друг и деловой партнер бизнесмена Бориса Березовского, получивший убежище в Великобритании после уголовного преследования в России. О смерти Глушкова сообщил член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Радиостанции «Говорит Москва» Кудрявцев сказал: «У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего неизвестно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне у себя дома».

Газета «Коммерсант» сообщает со ссылкой на знакомых Глушкова, что на его шее обнаружили следы удушения, при этом неясно, идет ли речь об убийстве или самоубийстве.