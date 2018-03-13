В Лондоне умер друг и деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков. «Коммерсант» сообщил о следах удушения на его шее

Коммерсант
16:36, 13 марта 2018
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В Лондоне умер Николай Глушков — друг и деловой партнер бизнесмена Бориса Березовского, получивший убежище в Великобритании после уголовного преследования в России. О смерти Глушкова сообщил член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Николай Глушков. 1949-2018.

Опубликовано Демьяном Кудрявцевым 13 марта 2018 г.

Радиостанции «Говорит Москва» Кудрявцев сказал: «У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего неизвестно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне у себя дома».

Газета «Коммерсант» сообщает со ссылкой на знакомых Глушкова, что на его шее обнаружили следы удушения, при этом неясно, идет ли речь об убийстве или самоубийстве.

По информации источников «Ъ», у бизнесмена были проблемы со здоровьем. Возможно, эти обстоятельства и могли стать причиной для самоубийства. Впрочем, официальное расследование только началось. Дом господина Глушкова до сих пор оцеплен полицией.

Коммерсант
Николай Глушков работал в компании «ЛогоВаз», созданной Борисом Березовским, а позднее был гендиректором «АвтоВАЗа» и заместителем директора «Аэрофлота».
В 2000 году Глушкова арестовали по обвинению в мошенничестве. Суд снял это обвинение, но приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и попытку побега. Глушков вышел на свободу, поскольку отбыл этот срок под стражей во время следствия.
В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году его судили в России заочно и приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищении 122 миллионов долларов у «Аэрофлота».
Борис Березовский умер в Великобритании в марте 2013 года. Следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.
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