Евгений Чичваркин и Владимир Ашурков рассказали о слежке в Лондоне
Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин пожаловался на слежку в Лондоне. Об этом бизнесмен рассказал The New York Times.
Чичваркин, эмигрировавший из России в 2009 году после обвинений в похищении и вымогательстве, заметил слежку вскоре после того, как поселился в Великобритании. По словам бизнесмена, около его дома часами находились двое-трое человек, которые лузгали семечки, «демонстрируя распространенную в российской деревне привычку». «Штирлиц прибыл», — заключил бизнесмен, имея в виду героя сериала «Семнадцать мгновений весны».
На слежку также пожаловался исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, получивший политическое убежище в Великобритании. Другие опрошенные изданием россияне заявили, что постоянно пребывают в некоторой тревоге в Лондоне, но стараются не поддаваться излишней паранойе.
Тем не менее, в Лондоне Чичваркин чувствует себя намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова. Он говорит, что в Великобритании российские спецслужбы вынуждены вести себя более скованно. «В Москве они могут использовать оружие», — пояснил он. (англ.яз.)