Евгений Чичваркин и Владимир Ашурков рассказали о слежке в Лондоне

На слежку также пожаловался исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, получивший политическое убежище в Великобритании. Другие опрошенные изданием россияне заявили, что постоянно пребывают в некоторой тревоге в Лондоне, но стараются не поддаваться излишней паранойе.

Чичваркин, эмигрировавший из России в 2009 году после обвинений в похищении и вымогательстве, заметил слежку вскоре после того, как поселился в Великобритании. По словам бизнесмена, около его дома часами находились двое-трое человек, которые лузгали семечки, «демонстрируя распространенную в российской деревне привычку». «Штирлиц прибыл», — заключил бизнесмен, имея в виду героя сериала «Семнадцать мгновений весны».

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин пожаловался на слежку в Лондоне. Об этом бизнесмен рассказал The New York Times.

Тем не менее, в Лондоне Чичваркин чувствует себя намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова. Он говорит, что в Великобритании российские спецслужбы вынуждены вести себя более скованно. «В Москве они могут использовать оружие», — пояснил он. (англ.яз.)

В 2008 году Евгений Чичваркин продал компанию «Евросеть» Александру Мамуту и позже покинул Россию. Уголовное дело против бизнесмена было закрыто в 2011 году, но Чичваркин не собирается возвращаться на родину до смены политического режима. Сейчас он владеет винным магазином Hedonism Wines в Лондоне.

По данным британской разведки, сейчас в Лондоне под прикрытием работают больше российских разведчиков, чем во времена холодной войны. Многие из них ведут наблюдение за многочисленными противниками режима Владимира Путина, проживающими в Великобритании, отмечает The New York Times.

В 2006 году в Лондоне от отравления полонием погиб бывший разведчик Александр Литвиненко. Великобритания считает российские власти причастными к этому преступлению.

4 марта 2018 года в британском Солсбери был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он вместе с дочерью Юлией находится в больнице в тяжелом состоянии. Британские власти подозревают в причастности к преступлению Россию.