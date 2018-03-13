Заместителя госсекретаря США уволили. Он утверждал, что Тиллерсон узнал об отставке из твиттера Трампа

Белый дом уволил заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстейна. Заявление, которое он сделал после отставки Рекса Тиллерсона, противоречило позиции администрации Дональда Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников. Также это подтвердил источник NBC в Белом доме.

Голдстейн заявил, что Трамп не сообщил Тиллерсону о его отставке; госсекретарь якобы узнал о ней из твиттера президента. По словам Голдстайна, Тиллерсон не хотел покидать пост главы Госдепартамента и не знал о причинах увольнения.

Сам Тиллерсон сообщил, что получил звонок от Трампа вскоре после того, как президент США анонсировал его отставку в твиттере, пишет The Washington Post.

Трамп в свою очередь сообщил журналистам, что давно обсуждал с Тиллерсоном его уход из правительства. По словам президента США, у них с главой Госдепартамента были разногласия по ряду внешнеполитических вопросов, в частности, по .