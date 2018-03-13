Александр Овечкин забросил 600 шайб в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло 12 марта в матче с «Виннипегом», который его команда выиграла со счетом 3:2. Овечкин отличился дважды; рекордная шайба была заброшена им во втором периоде.

Alex Ovechkin still going strong scores 600th goal of his career SPORTSNET

Российский хоккеист стал всего двадцатым игроком в истории НХЛ, добившимся подобного результата. Для достижения этого рекорда Овечкину понадобилось провести 990 матчей. Быстрее него 600 шайб в карьере забивали только Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл.