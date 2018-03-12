В Словакии уволился еще один министр после первого в стране убийства журналиста

Министр внутренних дел и заместитель главы правительства Словакии Роберт Калиняк объявил о своей отставке, сообщает словацкий сайт Aktuality.sk.

Калиняк решил уйти из правительства под давлением общественности. На прошлой неделе в стране прошли многотысячные митинги, участники которых требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо и его кабинета. Сообщив о своем уходе, Калиняк заявил, что это необходимо «для поддержания стабильности в стране».

Калиняк также является членом парламента, но пока не знает, продолжит ли исполнять свои обязанности депутата после ухода из правительства, сообщает «Настоящее время».