В Москве подожгли стену приемной ФСБ

Житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ), расположенную на улице Кузнецкий мост в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

66-летний поджигатель задержан, у него «изъят плакат оппозиционного содержания».

По словам собеседника агентства, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал пока давать более подробных объяснений.

Полиция составила на жителя Астрахани административный протокол о мелком хулиганстве.