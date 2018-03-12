В Москве подожгли стену приемной ФСБ

ТАСС
15:01, 12 марта 2018
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Житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ), расположенную на улице Кузнецкий мост в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

66-летний поджигатель задержан, у него «изъят плакат оппозиционного содержания». 

По словам собеседника агентства, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал пока давать более подробных объяснений.

Полиция составила на жителя Астрахани административный протокол о мелком хулиганстве.

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