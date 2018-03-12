Умер французский дизайнер Юбер де Живанши

Le Monde
13:20, 12 марта 2018
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Во Франции в возрасте 91 года умер основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши, сообщает Le Monde.

По словам родственников, модельер скончался еще 10 марта во сне в своем доме.

AFP / Scanpix / LETA

«Вместе с ним уходит один из последних великих свидетелей золотого века французской высокой моды, который сиял в конце Второй мировой войны, а также воплощение привилегированного и утонченного образа жизни», — пишет о Живанши модельер Филипп Вене. (франц.яз.)

Le Monde
Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года во французском Бове. В 1945 году он поступил в Школу изящных искусств в Париже, а спустя семь лет открыл дом моды своего имени, став самым молодым модельером своего времени.
Самыми знаменитыми клиентками модного дома Givenchy считаются британская актриса Одри Хепберн и бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. Для Хепберн, с которой Живанши дружил всю жизнь, модельер создал наряды для фильмов «Сабрина», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион», знаменитое черное платье в «Завтраке у Тиффани», а также свои первые духи LʼInterdit. Жаклин Кеннеди появилась в платье от Живанши на похоронах своего мужа Джона Кеннеди.
В 1983 году Юбер де Живанши за заслуги перед Францией был произведен в кавалеры ордена Почетного легиона, а в 1992 году награжден министерством культуры Франции Орденом искусств и литературы.
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