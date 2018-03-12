Стэнфордский университет отказался от стажировок студентов в России

The Stanford Daily
07:51, 12 марта 2018
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Стэнфордский университет приостанавливает отправку студентов младших курсов на стажировку в Россию, сообщает The Stanford Daily.

Такое решение было принято после того, как Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего.

Третий уровень, по классификации внешнеполитического ведомства США, означает, что в пребывание в стране может быть сопряжено со «значительным риском для здоровья и безопасности». 

Как сообщил глава университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар, правила учебного заведения запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности.

На студентов старших курсов, преподавателей и сотрудников университета запрет не распространяется, но правила настоятельно рекомендуют им воздержаться от поездок в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности (англ.яз.).

The Stanford Daily
Американский Стэнфордский университет входит в число наиболее известных высших учебных заведений в мире.
В России студенты младших курсов Стэнфордского университета проходили стажировки, в числе прочего, в Центре Карнеги.
Третий уровень опасности Госдепартамент США присвоил России в январе. Внешнеполитическое ведомство в частности указало на опасность терактов, в том числе в популярных у туристов местах, на транспорте, в торговых центрах и госучреждениях. Также Госдепартамент отметил, что граждане США могут подвергаться притеснениям со стороны сотрудников российских правоохранительных органов. Из-за ограничения численности персонала дипмиссии в России, указывалось в сообщении, возможности властей США оказать необходимую помощь гражданам ограничены.
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