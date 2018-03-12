Стэнфордский университет отказался от стажировок студентов в России

Стэнфордский университет приостанавливает отправку студентов младших курсов на стажировку в Россию, сообщает The Stanford Daily.

Такое решение было принято после того, как Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего.

Третий уровень, по классификации внешнеполитического ведомства США, означает, что в пребывание в стране может быть сопряжено со «значительным риском для здоровья и безопасности».

Как сообщил глава университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар, правила учебного заведения запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности.