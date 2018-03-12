Полиция призвала жителей Солсбери, находившихся рядом со Скрипалем, постирать одежду

Полиция британского графства Уилтшир попросила жителей города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, постирать свои личные вещи.

Призыв относится ко всем тем, кто днем 4 марта был в центре города и, в частности, посещал ресторан Zizzi и паб Bishopʼs Mill. В ресторане были найдены следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным «Би-би-си», в зоне риска могут находиться до 500 человек.

Правоохранительные органы попросили местных жителей постирать одежду в стиральной машине, остальные личные вещи помыть чистящими средствами, а те, которые нельзя подвергать воздействию влаги, поместить в пластиковые пакеты.

При этом в полиции уточнили, что риск заражения для жителей Солсбери является крайне низким и рекомендации постирать вещи даются лишь в качестве меры предосторожности.