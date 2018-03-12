Полиция призвала жителей Солсбери, находившихся рядом со Скрипалем, постирать одежду

Wiltshire Police
07:54, 12 марта 2018
Надежный источник

Полиция британского графства Уилтшир попросила жителей города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, постирать свои личные вещи.

Призыв относится ко всем тем, кто днем 4 марта был в центре города и, в частности, посещал ресторан Zizzi и паб Bishopʼs Mill. В ресторане были найдены следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным «Би-би-си», в зоне риска могут находиться до 500 человек.

Правоохранительные органы попросили местных жителей постирать одежду в стиральной машине, остальные личные вещи помыть чистящими средствами, а те, которые нельзя подвергать воздействию влаги, поместить в пластиковые пакеты.

При этом в полиции уточнили, что риск заражения для жителей Солсбери является крайне низким и рекомендации постирать вещи даются лишь в качестве меры предосторожности.

Бывший российский разведчик, осужденный за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия был обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. В настоящее время они в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Полиция полагает, что россиян пытались отравить нервно-паралитическим веществом, название которого пока не разглашается. По данным The Times, премьер-министр Великобритании в ближайшее время готова официально объявить о причастности России к преступлению и даже предложит ввести санкции против страны.

Отравление Сергея Скрипаля

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