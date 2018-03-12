Доля России на международном рынке вооружений сократилась

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI) зафиксировали сокращение доли России на международном рынке вооружений и снижение экспорта российского оружия.

По данным SIPRI, в 2013-2017 годах объем экспорта российских вооружений снизился на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами. Доля России на мировом рынке вооружений, в свою очередь, снизилась на 4% в 2013-2017 годах, до 22%.

Франция в этот период нарастила продажи вооружений и, как сообщалось ранее, сместила Россию со второго места в списке стран — крупнейших экспортеров оружия.

США — лидер по экспорту вооружений — значительно увеличили свою долю на рынке. В 2013-2017 годах, сообщает SIPRI, на долю США приходилось 34% общего объема экспорта вооружений — на 4% больше, чем в 2008-2012 годах. Объем экспорта американских вооружений вырос на четверть.