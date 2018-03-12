Доля России на международном рынке вооружений сократилась

SIPRI
07:02, 12 марта 2018
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Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI) зафиксировали сокращение доли России на международном рынке вооружений и снижение экспорта российского оружия.

По данным SIPRI, в 2013-2017 годах объем экспорта российских вооружений снизился на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами. Доля России на мировом рынке вооружений, в свою очередь, снизилась на 4% в 2013-2017 годах, до 22%.

Франция в этот период нарастила продажи вооружений и, как сообщалось ранее, сместила Россию со второго места в списке стран — крупнейших экспортеров оружия.

США — лидер по экспорту вооружений — значительно увеличили свою долю на рынке. В 2013-2017 годах, сообщает SIPRI, на долю США приходилось 34% общего объема экспорта вооружений — на 4% больше, чем в 2008-2012 годах. Объем экспорта американских вооружений вырос на четверть.

Российские власти, в частности вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК, и президент РФ Владимир Путин, ранее заявляли, что в последнее время на страны, собирающиеся закупать оружие в России, оказывается давление, чтобы заставить их отказаться от таких планов.
Эксперт SIPRI Симон Веземан в интервью «Коммерсанту» в свою очередь заявил, что это давление (в первую очередь со стороны США) вряд ли успело отразиться на статистике Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов. По мнению Веземана, Россия снизила экспорт оружия из-за того, что некоторые ее ключевые партнеры сократили закупки. Например, Венесуэла из-за экономического кризиса стала закупать на 40% меньше оружия.
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