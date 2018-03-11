В Подмосковье бродячие собаки напали на двух человек, один из них погиб

В Истринском районе Московской области бродячие собаки напали на мужчину и женщину, сообщает областное управление Следственного комитета.

Тело 19-летнего молодого человека было найдено 11 марта на Железнодорожной улице в поселке Курсаково, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. У погибшего на теле обнаружены рваные раны, характерные для укусов собак.

С аналогичным повреждениями в больницу Курсаково поступила 24-летняя девушка. Следователи предполагают, что ее покусали те же бродячие собаки. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

СК проводит проверку по фактам нападений. Следователи работают вместе со службой по отлову животных, сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.