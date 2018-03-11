В Иране разбился частный турецкий самолет. На его борту находились 11 человек

Обновление. Ранее в новости сообщалось об 11 погибших при крушении. Агентство Reuters уточнило эту информацию, сообщив о том, что 11 человек находились на борту самолета.

Частный турецкий самолет, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию, 11 марта разбился в Иране, пишет Reuters.

Борт направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул. Он упал в гористой местности в 370 километрах от Тегерана из-за сильного дождя. От удара об землю самолет загорелся. К месту крушения направлены бригады спасателей, сообщил иранскому телевидению представитель экстренных служб страны.

На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажа. Все пассажиры погибли, сообщает Reuters со ссылкой на главу турецкой гуманитарной организации «Красный полумесяц». Удалось ли выжить экипажу, пока неизвестно.

По данным турецкого издания Daily Sabah, разбившийся самолет был бизнес-джетом Bombardier CL-604 с бортовым номером TC-TRB; он принадлежал турецкой инвестиционной компании Başaran Holding. На его борту находилась дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран и семеро ее подруг. Они летали в Дубай на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы Башаран. Несколько дней назад девушка выложила в инстаграм фото самолета с таким же бортовым номером, как у разбившегося бизнес-джета.