Блог Собянина сообщил, что мэр проголосует за Путина. В ЦИК сочли, что это «признание в любви»
Обновление. Член ЦИК Сергей Сироткин назвал пост Собянина «неэтичным». «Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», — заявил Сироткин РБК. При этом член ЦИК отметил, что речь в посте мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».
В блоге мэра Москвы Сергея Собянина 11 марта была опубликована запись «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?»
В записи объясняется, почему лично Сергей Собянин планирует проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах 18 марта, а также почему москвичам стоит прийти на выборы.
Проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского заявил, что направил запрос в Центризбирком, поскольку пост может нарушать закон о выборах президента России.
Всех, кто не придёт на выборы, попытаются представить как проголосовавших «против». <…> Вы согласны с этим? Лично я — нет. Если мы доверяем Путину, если считаем его своим президентом, давайте придем и поддержим его.
По закону о выборах президента РФ, во время избирательной кампании чиновникам и госслужащим запрещено заниматься агитацией при исполнении своих обязанностей или с использованием своего должностного положения. Агитацией признается в том числе выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности, указание, за кого чиновник собирается голосовать.