Блог Собянина сообщил, что мэр проголосует за Путина. В ЦИК сочли, что это «признание в любви»

Обновление. Член ЦИК Сергей Сироткин назвал пост Собянина «неэтичным». «Конечно, по моему личному мнению, не стоило этого делать, на результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», — заявил Сироткин РБК. При этом член ЦИК отметил, что речь в посте мэра может идти не об агитации, а о «признании в любви к президенту».

В блоге мэра Москвы Сергея Собянина 11 марта была опубликована запись «Почему я буду голосовать за Владимира Путина?»

В записи объясняется, почему лично Сергей Собянин планирует проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах 18 марта, а также почему москвичам стоит прийти на выборы.

Проект «Открытые Медиа» Михаила Ходорковского заявил, что направил запрос в Центризбирком, поскольку пост может нарушать закон о выборах президента России.