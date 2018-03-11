«Сохраним Америку великой!» Трамп выбрал слоган для следующей предвыборной кампании

Слоганом предвыборной кампании Дональда Трампа в 2020 году станет фраза «Keep America Great!» («Сохраним Америку великой!»). Об этом Трамп заявил 10 марта во время выступления в городе Мун-Тауншип в штате Пенсильвания, сообщает CNN.

«Я не могу снова взять в качестве слогана „Make America Great Again“ („Сделаем Америку снова великой“), потому что я уже сделал это», — заявил Трамп (англ. яз.).

Дональд Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года. Документы, необходимые для участия в выборах 2020 года, он подписал в день своей инаугурации.

В конце февраля 2018 года Трамп назначил руководителя своего предвыборного штаба в 2020 году. Им стал политтехнолог Бред Парскейл, отвечавший за продвижение Трампа в соцсетях во время выборов 2016 года.

В США продолжается расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В рамках расследования были допрошены многие чиновники администрации Трампа, в том числе его зять и советник Джаред Кушнер.