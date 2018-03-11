Председателя партии «Яблоко» задержали на митинге в Москве

Эмилия Слабунова
15:14, 11 марта 2018
Надежный источник

Полиция задержала председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову во время митинга против строительства колеса обозрения на ВДНХ. Об этом Слабунова сообщила в твиттере.

Пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина заявила «Интерфаксу», что политик участвовала в мероприятии «День матери в Останкино», на котором местные жители выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Слабунова призвала собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта, после чего ее задержали за незаконную агитацию, рассказала Бибина.

Политик находится в ОВД «Останкинский», сообщила пресс-секретарь. В полиции подтвердили задержание Слабуновой, пишет «Интерфакс». Кроме нее, в ОВД также доставили главу совета депутатов муниципального округа Останкинский Сергея Цукасова и ведущего праздника «День матери» Олега Сулакадзе.

На всех задержанных будут составлены административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов, после чего их отпустят из отделения, заявили в полиции.

«Полиции не понравилось, что я говорила о том, что скоро выборы», — написала Слабунова в твиттере.

Эмилия Слабунова
На ВДНХ в Москве планируется построить колесо обозрения высотой 140 метров — это будет самый высокий аттракцион подобного рода в Европе. Колесо будет оборудовано 30 закрытыми кабинами вместимостью по 20 человек. Как ожидается, оно сможет принимать полтора миллиона посетителей в год.
Колесо обозрения на ВДНХ планируется построить в 2018 году. Для его возведения была выбрана площадка вблизи от жилых домов, что вызвало протесты со стороны жителей улицы Останкинская.
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