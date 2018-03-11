Полиция изъяла тираж доклада Ильи Яшина и Владимира Милова «Путин. Итоги. 2018»

Полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», подготовленного главой совета депутатов Красносельского района Москвы Ильей Яшиным и политиком Владимиром Миловым. Об этом Яшин сообщил в фейсбуке.

По его словам, инцидент произошел на парковке одного из торговых центров Москвы. Оперативники изъяли тираж доклада в тот момент, когда Яшин и Милов должны были его забрать.

Доклад, по словам Яшина, продолжает традицию докладов Бориса Немцова и посвящен результатам деятельности Путина за 18 лет на посту президента. Его презентация была запланирована на следующей неделе.

Мы с Владимиром Миловым написали новый доклад: «Путин. Итоги. 2018». Несложно догадаться, что это продолжение традиции, заложенной в свое время Борисом Немцовым. Наш доклад посвящен результам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет. В середине недели мы запланировали презентацию. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров мы должны были забрать пачки с докладами. Но этого не случилось: в момент передачи появились оперативники во главе с капитаном полиции Сергеем Барановым. Тираж изъят. Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют. Мы не привлекали внимания к своей работе, чтобы избежать такого развития событий. Но все же где-то «утекло». Досадная неприятность, конечно, но ничего страшного: перейдем к плану Б. Доклад на неделе все равно презентуем. Опубликовано Ильей Яшиным 11 марта 2018 г.

Яшин заверил, что, несмотря на изъятие тиража, презентация доклада все равно состоится на следующей неделе.