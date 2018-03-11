Полиция изъяла тираж доклада Ильи Яшина и Владимира Милова «Путин. Итоги. 2018»

Илья Яшин
17:55, 11 марта 2018
Надежный источник

Полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», подготовленного главой совета депутатов Красносельского района Москвы Ильей Яшиным и политиком Владимиром Миловым. Об этом Яшин сообщил в фейсбуке.

По его словам, инцидент произошел на парковке одного из торговых центров Москвы. Оперативники изъяли тираж доклада в тот момент, когда Яшин и Милов должны были его забрать.

Доклад, по словам Яшина, продолжает традицию докладов Бориса Немцова и посвящен результатам деятельности Путина за 18 лет на посту президента. Его презентация была запланирована на следующей неделе.

Мы с Владимиром Миловым написали новый доклад: «Путин. Итоги. 2018». Несложно догадаться, что это продолжение традиции, заложенной в свое время Борисом Немцовым. Наш доклад посвящен результам деятельности Путина на посту главы государства. Речь об экономических, социальных и геополитических итогах. Анализ того, к чему Россия пришла за эти 18 лет. В середине недели мы запланировали презентацию. Доклад полностью готов, сверстан и напечатан. Оставалось только забрать тираж. Сегодня на подземной парковке одного из крупных торговых центров мы должны были забрать пачки с докладами. Но этого не случилось: в момент передачи появились оперативники во главе с капитаном полиции Сергеем Барановым. Тираж изъят. Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют. Мы не привлекали внимания к своей работе, чтобы избежать такого развития событий. Но все же где-то «утекло». Досадная неприятность, конечно, но ничего страшного: перейдем к плану Б. Доклад на неделе все равно презентуем.

Опубликовано Ильей Яшиным 11 марта 2018 г.

Яшин заверил, что, несмотря на изъятие тиража, презентация доклада все равно состоится на следующей неделе.

Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют.

Илья Яшин
Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Суд признал виновными в убийстве пятерых выходцев из Чечни. Предполагаемый организатор преступления находится в розыске — по версии следствия, это Руслан Мухудинов, водитель офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Заказчик убийства не установлен; адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.
Немцов был известен в том числе как автор ряда критических докладов про Владимира Путина и его окружение.
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