ФСБ заявила о предотвращении теракта в Саратовской области

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Саратовской области, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Предполагаемые организаторы теракта 11 марта погибли в ходе перестрелки с сотрудниками органов безопасности. ФСБ сообщает, что они были членами законспирированной террористической ячейки. Спецслужба не дает информации о количестве погибших, а также о том, в какой организации они состояли и когда планировали совершить теракт.

Сотрудники ФСБ изъяли на месте происшествия самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, пистолеты ТТ и Макарова, а также самодельную ручную гранату.

Управление ФСБ России по Саратовской области возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту.

Обновление. ФСБ предоставило СМИ фрагмент оперативной съемки спецоперации.