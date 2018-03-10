В Калифорнии в доме ветеранов преступник захватил заложников. Трое заложников погибли
В Калифорнии вооруженный преступник в течение нескольких часов удерживал в заложниках сотрудников дома ветеранов в Янтвилле, округ Напа.
Преступник ворвался в дом ветеранов днем 9 марта и захватил в заложники несколько человек.
На месте происшествия работали представители правоохранительных органов всех уровней — от местного до федерального, однако установить контакт с преступником и начать с ним переговоры им так и не удалось.
Несколько человек преступник отпустил, но с тремя заложникам — сотрудниками некоммерческой организации The Pathway Home — он заперся в одном из помещений дома ветеранов.
Когда полиция спустя восемь часов после захвата заложников вошла в эту комнату, трое заложников и преступник были мертвы.
Полиция пока не раскрывает никаких подробностей о личности преступника и о возможных мотивах его поступка. Член сената Калифорнии Билл Додд, в свою очередь, заявил, что человек, захвативший заложников, некоторое время назад был исключен из программы помощи, которую проводил этот дом ветеранов. Другие подробности Додд также раскрывать не стал.
SWAT teams on scene of #Yountville veterans home shooting. LIVE VIDEO: https://t.co/0qyCtycosx pic.twitter.com/xOp5G2BQSW— NBC Bay Area (@nbcbayarea) March 9, 2018