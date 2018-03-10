В Калифорнии в доме ветеранов преступник захватил заложников. Трое заложников погибли

В Калифорнии вооруженный преступник в течение нескольких часов удерживал в заложниках сотрудников дома ветеранов в Янтвилле, округ Напа.

Преступник ворвался в дом ветеранов днем 9 марта и захватил в заложники несколько человек.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов всех уровней — от местного до федерального, однако установить контакт с преступником и начать с ним переговоры им так и не удалось.

Несколько человек преступник отпустил, но с тремя заложникам — сотрудниками некоммерческой организации The Pathway Home — он заперся в одном из помещений дома ветеранов.

Когда полиция спустя восемь часов после захвата заложников вошла в эту комнату, трое заложников и преступник были мертвы.

Полиция пока не раскрывает никаких подробностей о личности преступника и о возможных мотивах его поступка. Член сената Калифорнии Билл Додд, в свою очередь, заявил, что человек, захвативший заложников, некоторое время назад был исключен из программы помощи, которую проводил этот дом ветеранов. Другие подробности Додд также раскрывать не стал.