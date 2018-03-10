В Калифорнии в доме ветеранов преступник захватил заложников. Трое заложников погибли

The Washington Post
06:38, 10 марта 2018
Надежный источник

В Калифорнии вооруженный преступник в течение нескольких часов удерживал в заложниках сотрудников дома ветеранов в Янтвилле, округ Напа.

Преступник ворвался в дом ветеранов днем 9 марта и захватил в заложники несколько человек.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов всех уровней — от местного до федерального, однако установить контакт с преступником и начать с ним переговоры им так и не удалось.

Несколько человек преступник отпустил, но с тремя заложникам — сотрудниками некоммерческой организации The Pathway Home — он заперся в одном из помещений дома ветеранов.

Когда полиция спустя восемь часов после захвата заложников вошла в эту комнату, трое заложников и преступник были мертвы.

Полиция пока не раскрывает никаких подробностей о личности преступника и о возможных мотивах его поступка. Член сената Калифорнии Билл Додд, в свою очередь, заявил, что человек, захвативший заложников, некоторое время назад был исключен из программы помощи, которую проводил этот дом ветеранов. Другие подробности Додд также раскрывать не стал.

Дом ветеранов в Янтвилле — одно из крупнейших в США учреждений, занимающееся помощью престарелым бывшим военнослужащим, а также военнослужащим с инвалидностью. Дом ветеранов в Янтвилле рассчитан на 1000 пациентов.
Некоммерческая организация The Pathway Home базируется на территории дома ветеранов в Янтвилле. С 2008 года она занимается оказанием помощи участникам боевых действий, в том числе с посттравматическим синдромом.
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