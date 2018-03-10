Россия отказалась от членства в ЦЕРНе
Обновление: Минобрнауки сообщило, что в 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством РФ и ЦЕРНом, которое, в частности, «зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке». Это соглашение, заявили в пресс-службе Минобрнауки, будет иметь «гораздо больший статус <…>, чем ассоциированное членство» в ЦЕРНе. Именно поэтому, пояснили представители министерства, Россия отозвала свою заявку.
Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом сообщает Deutsche Welle на испанском языке и «Вести.Ру» со ссылкой на РИА Новости.
Представитель ЦЕРНа Арно Марсолье сообщил, что Россия уведомила организацию об отзыве заявки на членство в конце 2017 года.
При этом Марсолье подчеркнул, что сотрудничество ЦЕРНа и России «сильно как никогда», и отзыв заявки на членство на нем никак не скажется.
Представитель пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури в комментарии изданию N+1 также отметила, что «страна необязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты».
Европейская ассоциация по ядерным исследованиям была создана в 1954 году. Тогда 12 европейских государств учредили исследовательский центр. Сейчас в ЦЕРН входят более 20 стран.
Россия официально подала заявку на получение статуса ассоциированного члена ЦЕРНа в декабре 2014 года после нескольких лет подготовки.
Статус ассоциированного члена ЦЕРНа позволяет стране направлять своих представителей в руководящие органы организации, а также получать заказы на производство оборудования для научных экспериментов на своей территории.
Ассоциированные члены ЦЕРНа платят ежегодный взнос. В 2013 году сообщалось, что для России такой взнос составит около 7,8 миллиона швейцарских франков в год.
В настоящий момент у России в ЦЕРНе статус страны-наблюдателя.