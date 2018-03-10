Россия отказалась от членства в ЦЕРНе

Обновление: Минобрнауки сообщило, что в 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством РФ и ЦЕРНом, которое, в частности, «зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке». Это соглашение, заявили в пресс-службе Минобрнауки, будет иметь «гораздо больший статус <…>, чем ассоциированное членство» в ЦЕРНе. Именно поэтому, пояснили представители министерства, Россия отозвала свою заявку.

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом сообщает Deutsche Welle на испанском языке и «Вести.Ру» со ссылкой на РИА Новости.

Представитель ЦЕРНа Арно Марсолье сообщил, что Россия уведомила организацию об отзыве заявки на членство в конце 2017 года.

При этом Марсолье подчеркнул, что сотрудничество ЦЕРНа и России «сильно как никогда», и отзыв заявки на членство на нем никак не скажется.

Представитель пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури в комментарии изданию N+1 также отметила, что «страна необязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты».