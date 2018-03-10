Производитель контейнеров для допинг-проб Berlinger объявил об уходе с рынка. На него жаловалось ВАДА

Швейцарская компания Berlinger Special AG в среднесрочной перспективе прекратит производство контейнеров для допинг-проб, которым занималась с 1990-х годов.

На протяжении последних лет, говорится в распространенном компанией заявлении, количество допинговых манипуляций неуклонно росло, а требования к наборам для проб менялись. «Это не только наносит вред спорту, но и становится несовместимой с нашими корпоративными ценностями», — заявили в Berlinger.

Производство наборов для допинг-проб будет сворачиваться постепенно, подчеркнули в компании. Во время переходного периода Berlinger продолжит осуществлять поставки контейнеров клиентам, чтобы обеспечить проведение антидопинговых мероприятий.