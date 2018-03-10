Производитель контейнеров для допинг-проб Berlinger объявил об уходе с рынка. На него жаловалось ВАДА
Швейцарская компания Berlinger Special AG в среднесрочной перспективе прекратит производство контейнеров для допинг-проб, которым занималась с 1990-х годов.
На протяжении последних лет, говорится в распространенном компанией заявлении, количество допинговых манипуляций неуклонно росло, а требования к наборам для проб менялись. «Это не только наносит вред спорту, но и становится несовместимой с нашими корпоративными ценностями», — заявили в Berlinger.
Производство наборов для допинг-проб будет сворачиваться постепенно, подчеркнули в компании. Во время переходного периода Berlinger продолжит осуществлять поставки контейнеров клиентам, чтобы обеспечить проведение антидопинговых мероприятий.
Компания Berlinger производит, в числе прочего, контейнеры BEREG-KIT, которые использовались для забора допинг-проб у российских спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило, что эти контейнеры можно было вскрыть, не оставив следов. В России обвинения во вскрытии и подмене допинг-проб спортсменов категорически отрицают.
В январе ВАДА объявила, что получила информацию о том, что новую модель контейнеров BEREG-KIT можно легко вскрыть после заморозки. Антидопинговое агентство начало расследование, подчеркнув, что до его завершения продолжит сотрудничество с Berlinger.
На Олимпиаде в Пхенчхане, прошедшей в феврале, использовались контейнеры BEREG-KIT предыдущей модели.